Se de nye yoga-inspirerede plakater fra Vissevasse

Et analogt budskab



Som virksomhed har Vissevasse generelt et budskab om at dyrke det analoge i en digital verden. Blandt andet derfor er de begyndt at producere andre produkter end kun plakater for at udbrede budskabet. For eksempel laver Vissevasse notesbøger, puslespil og vendespil, som de håber, folk vil bruge med deres omgangskreds for at dyrke det fysiske fællesskab og blive beriget socialt.