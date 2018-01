Se Coca Colas nyeste design

Nyt eksklusivt design

Designet er blevet simplificeret: Både i form og farve. Dåsen er blevet smallere og højere, for at give colaen et mere eksklusivt udtryk. Farverne på den klassiske smagsvariant er holdt i sølv og rød, for den ikoniske genkendelse. Videre er der valgt skrappe farver til de nye smagsvarianter, så man nemt kan se forskel på varianterne.