Se billederne: Hotel inviterer dig tilbage i tiden med danske designklassikere

Fokus på folkets ånd

I et af værelserne indrettet ud fra 1970'erne er møblerne lavet af lette og billige trætyper, som mange danske boliger var det i den periode. Brune, grønne og røde farver gennemsyrer værelset, og indretningen fremstår uautoritær og anti-materialistisk.

Jeppe Mühlhausen, der er hotel manager hos Hotel Alexandra, uddyber:



– Vores gæster har i mange år elsket at være blandt de danske designklassikere fra 40'erne til 60'erne. Nu har vi udvidet til også at have et 70'er-værelse med fokus på folkets ånd. Vi ønsker at give vores gæster en helt anden oplevelse, end hvad de kan få i andre hotelværelser.