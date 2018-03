Tillykke med fødselsdagen, Wegner!

Den verdenskendte danske designer Hans J. Wegner ville 2. april i år være fyldt 104 år, og i den forbindelse bliver det muligt at købe en særudgave af Y-stolen i Ancient Oak. Særudgaven vil kun været til salg 2. og 3. april.

Y-stolen er stadig moderne

104 år er en ganske betragtelig alder, som for de fleste nok ville betyde, at man var blevet en anelse utidssvarende, er det på ingen måde tilfælder med Hans J. Wegner.

Hans design er aktuelle som næsten aldrig før, og Y-stolen, som det næste år er 70 år siden Hans J. Wegner designede, kunne lige så godt være et produkt fra vores egen tid.

Samtidig med Folkerepublikken Kina

Det er altså ret fascinerende: Da Hans J. Wegner tegnede Y-stolen, var det blot fire år siden anden verdenskrig var slut, folkerepublikken Kina var lige blevet etableret, og for de fleste var elektronik et fuldstændig ukendt begreb: Der var endnu otte år til at den første danske computer DASK blev udviklet.

Alligevel formåede Hans J. Wegner at skabe en stol, der skulle vise sig at række langt ud over sin samtid og blive et af verdens meste kendte design.