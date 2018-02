Pynt boligen med Picasso-puder

Det er det franske mærke Jules Pansu, der har fået eksklusive rettigheder til at omdanne Picasso-værker til vævede pudebetræk. De har i forvejen vævet Picasso-puder, men nu bliver der tilføjet tre nye motiver til repertoiret – værkerne “Las Meninas No 9”, “Las Meninas No 43” og “Femme dans un fauteuil”.



Udover Picasso, har Jules Pansu vævet værker fra store kunstnere som Monet, Kadinsky og Derain.