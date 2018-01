Pantons fantastiske loft kan endelig ses igen

Pantons passion

Kunsthalle Basel har i forbindelse med lånet redesignet hele restauranten. I den forbindelse har man helt bevidst valgt ikke at plastre rummet til med Verner Panton design, hvilket ville have været den oplagte - og lette - løsning. I stedet er der lagt vægt på at skabe en moderne atmosfære, der viser, hvor tidsløse Pantons design er.

Den verdensberømte danske designer Verner Panton havde en passion for det vilde og nogle gange outrerede, og han var aldrig bange for at gå ned af en vej, der fik andre til at tøve.

Det er netop er baggrunden for mange af Pantons mest ikoniske design – fx lampeserien Fun-lampen, som netop også er lavet af skaller af perlemor fra muslinger.