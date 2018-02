Nyt spisebord? Dansk møbelklassiker vender tilbage

Leder du efter et nyt spisebord, og kan du ikke bestemme dig for, hvad du vil kigge efter?



Det tidløse jagtbord designet af danske Børge Mogensen er oplagt at bruge som spisebord. Både på grund af bordets længde, men også bredden. Da bordet er forholdsvist smalt, sidder man naturligt tættere, når man sidder over for hinanden, hvilket indbyder til samtale og nærvær.



Tanken om at skabe kortere afstand mellem mennesker går fint i spænd med Børge Mogensens demokratiske tilgang til design. En tilgang, som handlede om at placere mennesket i centrum og lave gode, funktionelle møbler til folket.