Hvorfor hedder det en sparegris?

Sparebøssen er et gammelt fænomen, men hvorfor hedder det en sparegris? Ifølge Illustreret Videnskab, så skyldes det en hørefejl, at det netop blev en gris, som sparebøssen er formet efter. I Europa i 1800-tallet brugte man en orange lertype, som hed pygg, til at lave tallerkener og anden service med. Englænderne lagde deres penge i et lerkrus, som blev kaldt en "pygg bank". En engelsk pottemager modtog en bestilling på en "pygg bank", men han hørte det som "pig bank", og lavede altså en sparegris. Kunden blev glad for det overraskende resultat, og efterspørgelsen på sparegrise blev stor.





De nye sparedyr fra Kähler kommer i butikkerne fra primo april 2018 og koster 299,95 kr.