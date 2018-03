"Nybyggerne" – Se billederne fra de fire lejligheder

Mike & Thomas

Hvad har været det bedste ved at være med i ”Nybyggerne”?

Mike: – Altså jeg kan jo ikke benægte, at det ikke har været meget sjovt at bruge 350.000 kr....



Thomas: – At få stukket penge i hånden til at få lov til at lege med sin drømmebolig... Det er en hobby for os begge to at have et pænt hjem, og det har det altid været. Vi går meget op i vores planter og møbler, så på dén måde var det meget sjovt at få så mange penge at lege med.