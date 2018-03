Ny trend med fokus på teksturer

Asana Chair blev for nylig præsenteret på Design Basel Miami. Mario Milanas stol er en limited edition for The Webster, med bouclé fra Pierre Frey.

Taktile teksturer

"Materialism" er talk of the town, når vi er på messer. Alt handler om materialet. Og to andre ord, du også kommer til at høre meget mere til her i det nye år, er taktilt og tekstur. Og hvad betyder de egentlig, de to ord? Ja, noget taktilt er ifølge ordbogen "noget, der kan opfattes eller mærkes ved berøring". Det kommer fra det latinske ord tactilis, som betyder "som kan røres", og refererer altså til vores følesans og ting, som er følelige. Tekstur er et stofs eller et materiales struktur og stoflighed, og ordet stammer fra det latinske textura, sammenvævning. Så begge dele handler om tings overflader – som i den grad er i fokus netop nu.