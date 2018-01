Ny trend i en digital tid

Håndskrift har de senere år haft trange kår. De flest af os bruger mail, sms eller andre elektroniske hjælpere, når vi skal sende beskeder til hinanden, antallet af breve er faldet kraftigt og i skolen er undervisningen i at skrive i hånden nedprioriteret.

Skriv i hånden og bliv glad

Men nu ser det ud til, at den trend måske er ved at vende. Det forudser man i hvert fald hos Nordic Notebook, som er det seneste selskab under traditionsvirksomheden S. L. Møllers Bogtrykkeri, som siden 1827 har udgivet tidsskrifter, aviser ... og nu altså notesbøger.