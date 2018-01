Ny dansk hotelsuite til 35.000 kr. per nat

170 m2 på 11. etage

Copenhagen Marriott på Kalvebod Brygge i København har lavet en totalrenovering af deres luksussuite, The Royal Suite, som kan tilbyde en 5-stjernet hoteloplevelse. Det 170 m2 store værelse, der er beliggende på 11. etage med direkte udsigt til Københavns havn, består af to afdelinger: en privat og en social afdeling.

Mulighederne er mange med The Royal Suite, der kan bruges til flere former for møder, receptioner, private middage, filmoptagelser eller som base til at hvile eller arbejde. Hotellet har allerede oplevet en stor interesse i suiten, og de forventer at suitens gæster kommer til at være alt fra popstjerner, royale, erhvervsfolk og kreative mennesker.

Den vejledende pris for en overnatning i den nye Royal Suite er 35,000 kr. per nat, som skal give gæsterne en hjemlig og komfortabel oplevelse.