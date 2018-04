Nu kan du købe eventyrfigurer fra populær Tivoli-forlystelse

Prinsessen var den mest spændende at lave

Richardt Branderup siger om figurerne:



– Jeg har altid drømt om at lave Tivoli-souvenirs. Der er noget særligt ved, at folk kan få mine figurer fra H. C. Andersens eventyr med hjem. Jeg håber, at det kan give gæsterne en erindring om en god oplevelse i Haven. En oplevelse, som de har lyst til at vende tilbage til.