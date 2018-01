Men hvordan har Norm Architects formået at skabe hygge på moderne vis?

Først og fremmest via beliggenheden: Huset ligger tæt ved Mjøsa, Norges største sø, som giver en fantastisk udsigt. På den anden side af huset finder vi ægte norsk skov, som huset giver sig ud for at være en del af. Beliggenheden gør, at huset er isoleret, og dermed giver plads til, at slappe helt af, hygge sig, og ikke lade noget forstyrre.