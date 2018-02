Mette Helena Rasmussen: Det er vigtigt at skabe et trygt hjem

Hvad kan man gøre for at skabe et trygt hjem?

– Ens hjem er dér, man slapper af og samler energi til at gå ud og overskue verden. Derfor er det så vigtigt at skabe et godt og trygt hjem. Det kan man for eksempel gøre ved at indrette sig med planter. Planter er gode for alle mennesker. Det er sundt at have noget, man kan passe og pleje, og noget, man kan se udvikle sig – at man kan se, at planten gror.

– Og så er det vigtigt at have nogle gode minder i sit hjem, som betyder noget for en. Det kan både være bøger, kunstværker eller et skib, ens far har bygget. Det er jo meget subjektivt, men alt, man selv mener, kan give hygge, er en god idé. At føle sig hjemme dér, hvor man bor, er afgørende for, om man har det godt.