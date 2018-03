Mathias Bengtsson: Alle kan være kunstnere

Analog uddannelse – digital virkelighed

Mathias Bengtsson har både interesse for natur og teknologi og nyder både analoge og digitale processer i sit arbejde. Computeren bruger han som et værktøj – blandt andet til at lave simuleringer af sine værker, inden de bliver skabt, og han har blandt andet arbejdet med 3D-printning.

– Jeg har gået på en analog uddannelse. Da jeg blev færdig, var alting ved at blive digitalt. Alle havde fået computer. Jeg er vokset op med et ben i hver lejr. Det er sådan min situation er, og så må jeg få det bedste ud af det. De to ting sammen – det analoge og det digitale – skaber et spændingsfelt. Hvis jeg kun arbejdede digitalt, tror jeg, det ville blive kedeligt og sjælløst.