Lady Gagas stylist laver kollektion for Ikea

Hvis man siger Ikea, er det nok de færreste, der får billeder af udfordrende popstjerner og vildt ekspressivt design på nethinden. Men den opfattelse kan vi allesammen godt gøre op med, når den svenske møbelgigant til marts lancerer deres seneste særkollektion.

Stylist for popstjerner

Bag kollektionen står den svenske designer og stylist Bea Åkerlund, som nok ikke er et household-name for de fleste – med mindre man hedder Lady Gaga, Beyoncé, Madonna eller Rihanna. Hun er nemlig, eller har været, deres personlige stylist, og man ser de pressefoto, Ikea har lavet af Bea Åkerlund og hendes kollektion, er det tydeligt at se.

Ikea tror på det vilde

Særkollektionen har fået navnet Omedelbar, hvilket passer til den livsfilosofi Bea Åkerlund står for, og som hun gerne vil formidle i sit design for Ikea.

– Det er en kollektion, der opfordrer til, at du ikke skal tage livet så alvorligt. Jeg ønsker, at folk skal have lidt sjov i deres liv, forklarer Bea Åkerlund.

Ikea er klar over, at Omedelbar nok vil få en enkelt Svensson eller to til at løfte øjenbrynene eller måske oven i købet at lave himmelvendte øjne. Alligevel ryster Ikeas kreative leder Karin Gustavsson ikke på hænderne.

– Stilmæssigt tilfører OMEDELBAR kollektionen noget nyt og anderledes. Den er prangende og lægger op til kreativitet og leg, og så sender den et vigtigt budskab om at turde skille sig ud og stå ved den, man er, hvilket netop er Bea Åkerlunds personlige mantra, siger hun.

Særkollektionen bliver sat til salg i Ikeas butikker i marts og vil være til salg i en begrænset periode.