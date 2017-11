Kvadrats nye showroom er let, luftigt og cool

Anledningen er at Kvadrat har åbnet et nyt showroom i Pakhus 48 i Københavns Nordhavn. Lokalerne, der tidligere rummede Montanas Showroom er blevet strippet for alt interiør undtaget nogle metal-ophæng, som tekstilerne kan slænges over. Det giver en lag-på-lag-effekt, når man kigger gennem rummet mod det smukke lys fra Københavns Havn udenfor, der er betagende.

- Tekstiler er sådan et vidunderligt materiale, at vi måtte skabe nogle rammer for, at folk virkelig kan opleve dem. Derfor har vi hængt dem op således, at folk bliver tvunget til at se på tekstilerne og lege med dem, siger Erwan Bourroullec.

Det har de to franske design-brødre løst ved at hænge udvalgte tekstiler ned fra loftet, så man kan se tekstilet i store flader, og ikke kun som en rulle på et bord.