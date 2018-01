Kom med til Aarstidernes åbning i Nordhavn

Afslappet og hyggelig stemning i Nordhavn

Der inviteres til house warming d. 20. januar hos Aarstiderne. Det er ikke en restaurant, der åbnes, men et spisehus i rigtig landkøkkenstil. Der vil på dagen være rig mulighed for, at udforske stedets kommende tilbud og aktiviteter, mærke stemningen, og mixe sin egen juice.

Selvom lokalerne i Nordhavn er langt fra landet og gårdene Barritskov ved Vejle Fjord og Krogerup i Humlebæk, vil der stadig herske en afslappet og uhøjtidelig stemning:

– Det er helt uformelt. Man sidder ved et langbord og spiser, mens børnene hopper rundt i kompostbunken, står og laver en juice eller håndmasserer en hvidkål som forstadiet til en surkål, Søren Ejlersen, Aarstidernes stifter og næstformand.

Her sker det:

Århusgade 126

2150 Nordhavn

Lørdag d. 20. januar kl. 10:00-15:00.

Læs mere her.