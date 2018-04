København får nye snedkerbyggede øer – den første er her allerede

Fremover kommer der til at flyde små øer rundt i Københavns Havn. De nye øer udgør tilsammen "Copenhagen Islands" og er en ny type byrum, som bliver tilgængelige for offentligheden. Hvad øerne skal bruges til, er op til brugerne at bestemme.



Visionen for de kommende øer er, at de skal bestå af både en have, en svømmeplatform, en sauna og en café.