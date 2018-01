Det danske design- og keramikbrand Kähler har eksisteret siden 1839. Den stolte tradition og historie bliver hyldet i deres nyeste kollektion, som netop er blevet introduceret til et overdådigt Tea-Party på Gemüse i Tivoli, København. Kählers kulturchef Ane Cortzen, som de fleste nok kender fra diverse Tv-programmer, fortalte om, hvordan den nye kollektion forbinder fortid, nutid og fremtid, ved blandt andet at relancere nogle af firmaets allerførste kreationer i nye farver og glasurer. Ane Cortzen, som selv er uddannet arkitekt, er ansat til at sørge for, at den stolte tradition bliver formidlet og viderebragt på bedste vis. Se uddrag af nyhederne herunder.