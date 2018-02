Ikeas mest hackede møbelserie fylder rundt

Da Ivar-reolen i fyrretræ kom på markedet i Stockholm for 50 år siden, var den ikke en del af Ikeas faste sortiment, da man havde mere tiltro til møbler i eg og teak. Salget gik dog overraskende godt, og i 1970’erne var Ivar-reolen også tilgængelig i alle andre Ikea-lande. Ikeas tidligere designchef forklarer:



– Ivar er som møblernes jeans. Vi havde brug for noget, som afspejlede tidsånden og den nye stil, og Ivar blev bæreren af det. Opbygningen af Ivar er inkluderende og fleksibel, og det gør, at den kan forandres og leve længe. Det er derfor et reolsystem, der er lige så relevant i dag som for 50 år siden.