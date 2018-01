Hvilken kendt klassiker fylder 60 i år?

Førende indenfor innovativ belysning

Poul Henningsen lancerede sit berømte treskæmssysten i 1926, og udviklede i 1958 PH 5 som gjorde ham til en førende producent indenfor innovativ belysning.

Henningsen var ikke begejstret for indførelsen af elektrisk lys med glødepærer, men efter hans mors ønske, designede han en lampe med et behageligt lys, og udtale efterfølgende: ”Med den nye PH 5 har jeg overgivet mig til glødelampefabrikanterne.”

PH 5-lampens design sikre med det nedad- og siderettede lys at lampen ikke blænder, men kun belyser det ønskede område. Om det nye design fortæller Rasmus Markholt, Idea & Design Director hos Louis Poulsen: "Vi ville gerne markere 60-års jubilæet ved at udvide PH 5-serien, så den passer til et hvilket som helst rum og giver det et nyt, moderne og personligt udtryk. Lamperne kan diskret inkorporeres i den eksisterende indretning – eller tilføre den et farverigt islæt.”

De nye farver forhandles fra februar 2018.