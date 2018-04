House of Finn Juhl relancerer møbler i Milano: "Det er vigtigt, vi er her"

"Det er vigtigt at signalere noget stærkt omkring danske møbler"

House of Finn Juhl er en del af det danske møbelfirma OneCollection.



Det er i år 8. gang, OneCollection deltager i møbelmessen med Finn Juhl-møblerne i Milano. For dem er det en høj prioritet at være til stede på møbelmessen. Det fortæller direktør hos House of Finn Juhl, Henrik Sørensen:



– Det er vigtigt for os at være til stede, det er helt sikkert. For os har det haft en stor betydning, at vi har været med på Milano-messen. Vi har udstillet dernede år efter år, og det har hjulpet os til at etablere en eksport til utrolig mange lande. I dag er vi oppe på eksport til 25 lande, heriblandt Korea, Japan og USA. Og så har vi lige møbleret et hotel i Kroatien.



Finn Juhl har skabt nogle møbler, der egentlig ikke er så typisk danske i deres udtryk. Han var mere flamboyant og farverig i sit udtryk, og det tror jeg appellerer til rigtig mange mennesker – uanset hvor de bor.



Kan du mærke på Milano-messen, at interessen for dansk design har fået mere interesse de senere år?

– Ja, danske brands får stor opmærksomhed fra rigtig mange lande.



Hvad betyder det for jer rent konkurrencemæssigt, når der er andre danske brands på messen i Milano – bliver det sværere eller lettere at trænge igennem?

– Det er absolut en fordel, at der kommer flere danske udstillere til Milano. Jo flere, jo bedre. Det er vigtigt at signalere noget stærkt omkring danske møbler, fordi der netop er en interesse for det nordiske og det danske. Det er også en chance for Danmark at få, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at man støtter op om Milano-messen.