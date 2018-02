Gør et kup: Historisk hotel sælger ud af inventaret

Hotellet blev renoveret fra kælder til tag i 2016, og det betyder at en masse møbler, service, senge og meget andet er til overs. Faktisk så meget, at det har taget to år at katalogisere det hele, så der nu kan blive afholdt en auktion over de mange genstande, som er blevet brugt at berømtheder og andre mennesker gennem de seneste 100 år.

Måske en stol, som er blevet brugt af den amerikanske forfatter Ernest Hemmingway, som også var glad for Hotel Ritz. Da amerikanske styrker i 1944 befriede Paris for den nazistiske besættelse var forfatteren med. På det tidspunkt var Hotel Ritz et tysk hovedkvarter, og det fik en pistolsvingende Hemmingway til at storme og "befri" baren som det første han gjorde efter ankomsten til Paris. Som et minde om episoden – og at den berømte forfatter var en flittig gæst – hedder baren i dag Hemmingway Bar.