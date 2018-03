Henning Larsens tegnestue laver nyt kulturhus på Færøerne

Den næststørste by på Færøerne, Klaksvik, får et nyt kulturhus.



Kulturhuset bliver Klaksviks første af slagsen og skal udover månedlige byrådsmøder bruges til alt fra konferencer til kunstudstillinger. Derudover er det håbet, at huset kommer til at fungere som et kulturelt mødested for byens ca. 5.000 indbyggere.



Det er Henning Larsens tegnestue, Henning Larsen Architects, der blandt 154 forslag er blevet valgt til at udvikle et område på 150.000 kvadratmeter i Klaksvik.