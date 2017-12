Har du allerede set årets julesamleobjekt?

– Jeg kom til at tænke på de gange, jeg har været i en katolsk kirke. På hvordan meget er overdrevet og af guld. Og her har de også mange små engle, som får mig til at smile, fordi de er så søde. Derfor blev det min klare idé at lave noget lige så sødt at hænge på juletræet, fortæller Alfredo Häberli, der er vokset op i Argentina og flyttede med sin familie til Schweiz som 14-årig.

Før det havde han kun oplevet sne to gang i sit liv – og selvom det ikke blev liggende på jorden, fik alle børnene fri fra skole, så de kunne nyde det sjældne syn. Dengang fejrede han jul på sine bedsteforældres hotel på landet, og i flere uger var hotellet fyldt med alle familiemedlemmerne. I dag samles hele familien stadig, nu sker det bare i Schweiz, og i år er det Häberli, der byder indenfor – til et 2,5 meter højt juletræ, der skal pyntes med engle i blå snor, griner han. Masser af engle. For Alfredo Häberli lægger ikke skjul på, at han er stolt af at designe for Georg Jensen.