Genbrug: Gamle cykler får nyt liv

I København er der pt. over 600.00 cykler, som en dag ender som skrot. Men nu bliver de genbrugt på flot og moderne vis. Både stel og cykelslanger bliver genbrugt til disse rå og moderne håndlavede lamper. Pendlerne er produceret af Incita, og er designet af Moijn Moijn, med bæredygtighed og genbrug som vision.

De rå pendler kan hænge flot, og skabe et mere moderne look, i et rent og stilfuldt køkken, men som du kan se på billedet nedenfor, er de også rigtig flotte foran en rå murstensvæg.

Hvis du går ind for bæredygtighed og er vild med genbrugstanken, så er de her lamper helt oplagte til dig.

HÅNDs Pendel 01, måler 30-35 cm. og koster 599,00 kr., (vejl.) Incita.