Finn Juhls flirt med Japan

Stram stil

Japanserien så dagens lys for første gang i 1953, da Finn Juhl havde fået opgaven at tegne moderne møbler til industriel produktion for firmaet France & Søn. Restriktionerne var ikke ødelæggende for designet, tværtimod, og resulterede i en lænestol, en skammel, en topersoners- og en trepersoners sofa med et lækkert stilrent look, inspireret af traditionel japansk byggestil.