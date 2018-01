Exclusive-omvisning på Trapholt Museum

BO BEDRE inviterer dig på Trapholt

EAT ME er en international og sansende udstilling, der kort sagt handler om vores liv og verden set gennem mad. På Trapholt i Kolding kan du gennem malerier, foto, design og skulpturer opleve 60 danske og internationale kunstnere og designeres reflektioner om mad.

Som abonnent på BO BEDRE kan du komme med på en særrundvisning på udstillingen onsdag 31. maj 2018 kl. 17-18.30. Her kan du fx opleve et hus lavet af slik, et rum malet i chokolade og et 6 tons sukkerbjerg.

BO BEDRE og Trapholt har samarbejdet omkring 6 bordopdækninger fra 1950'erne til i dag.

Normalprisen for rundvisningen er 200 kr., men BO BEDREs abonnenter betaler blot 100 kl. inkl. entré.

Der kan maksimum deltage 28 i rundvisningen, så skynd dig at skrive til [email protected], hvis du gerne vil være med. De heldige får direkte besked.