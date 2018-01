Er du gået glip af den mest populære artikel i 2017?

Hvilken artikel er den mest populære?

Vi har gjort status over vores artikler her på hjemmesiden, og vi har valgt at samle alle vores læsers yndlingsartikler. Vi kan konstatere, at i er vilde med hverdagsmad og flotte boligrepotager med billeder, som i kan drømme jer væk i. Nogle kategorier var mere populære end andre – vores mest populære to 10 er blevet læst 130 tusind gang. Er det mon også din go-to kategori?

Er der et emne, som du er mere interesseret i end andre? Så klik dig videre til den her: