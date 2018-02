En af verdens største B&O-samlinger kan stadig blive din

Ejeren af samlingen er Frans Mortensen, som begyndte at samle for 11 år siden. Han har en stor passion for Bang & Olufsen og havde egentlig tænkt, at han ville lave et museum med de over 700 genstande, men sådan blev det ikke, og samlingen blev sat til salg. Frans Mortensen har tidligere haft besøg af repræsentanter fra B&O-fabrikken i Struer:



- De var meget imponerede. Jeg har effekter, som B&O ikke besidder i deres egen samling, siger han til Nordjyske Stiftstidende.