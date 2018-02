7 danske hoteller til vinterbaderen

Er du glad for Vesterhavets brusende bølger, er Klitmøller Badehotel et godt bud på, hvor du skal tage på weekendophold. Klitmøller er også kendt under navnet "Cold Hawaii", fordi den omkringliggende bugt er blandt de bedste steder at surfe i Nordeuropa. Fra hotellet er der tre minutters gang til stranden. Se mere her.