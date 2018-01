Copenhagen Gin Festival har vokseværk - Skal du med?

Nordens største gin-festival

Succesen fra sidste år fortsætter - Nordens største Gin Festival tilbyder endnu flere gin og tonics, når de igen åbner dørene den 16. og 17. februar i København.



Vi har snakket med gineksperten Christian Wendelboe, som er forfatter til bogen "Danske Gin og Ginmagere", som fortæller at mulighederne er mange, når du skal lave en gin og tonic derhjemme. Udvalget af gin, tonic og pynt kan varieres ud fra din egen smag. ”Bare med en flaske gin, så har du uendelige muligheder (…) og det tror jeg tiltaler mange – men specielt danskerne” fortæller Christian Wendelboe.

Prøv flere slags gin

Han oplever ofte, at folk ofte køber den samme type gin og tonic, og derved aldrig rigtig får udvidet deres viden om, hvad gin egentlig kan, og hvor mange forskellige slags der findes. Her er Gin Festivalen en oplagt mulighed til at blive klogere på gin og få smagt på de mange forskellige slags, og finde frem til ens egen favorit.

”Der er mange som finder ud af, hvor nemt det er og hvor sjovt det er at lave” siger Christian Wendelboe omkring de mange nye danskproducerede gin, som vil være at finde på festivalen.

Til Copenhagen Gin Festival kan du opleve omkring 260 forskellige gin og tonic brands fordelt på omkring 60 forskellige stande. Der vil være restauranter og barer som byder på gratis smagsprøver, så mulighederne er mange, hvis du vil udvide dit kendskab til gin og få ny inspiration til barskabet derhjemme.