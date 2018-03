BoConcept åbner ny butik i Aarhus

Verdens mest internationale interiørbrand

Med 272 butikker i 65 lande er møbelforretningen BoConcept verdens mest internationale interiørbrand.



Ifølge BoConcept er Aarhus blevet en form for mini-metropol, og blandt andet derfor har det været vigtigt for dem at finde den perfekte lokation til en opgradering af butikken for at matche brandet og det internationale niveau.



Selv anser de det som særlig vigtigt, at deres møbler skal indbyde til, at man bruger dem. Det samme kan man sige om den nye butik i Guldsmedgade – den skal være indbydende. Derfor har der været en så omfattende renovering i gang i lokalerne, der tidligere fungerede som tøjbutik.



En af ændringerne er, at begge etager nu er taget i brug som butik. Der er blevet lavet brede, lyse trapper, som skal indbyde kunderne til at tage et kig ovenpå. Derudover er de store vinduespartier blevet åbnet helt op. Før var der mørke plakat-reklamer i vinduerne, men nu strømmer lyset ind.