– Bjørn Wiinblad har en unik placering inden for dansk design og kunsthåndværk. Hvor mange af hans samtidige kolleger stræbte efter at gøre deres udtryk så stringente og enkle som muligt, gik Wiinblad den stik modsatte retning. Han kunne slet ikke stoppe, når han først gik i gang med at dekorere et stykke keramik eller tegne en plakat. Hvert et felt skulle fyldes med små figurer, blomster og kruseduller, fortæller Lars Hedebo Olsen, der har skrevet en bog om Bjørn Wiinblad.