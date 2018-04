Baresso laver luksus-olivenolie i limited edition

Håndplukkede oliven fra Toscana

Inger og Kenneth Luciani har skabt en eksklusiv olivenolie. En økologisk "Extra Virgin Olive Oil", som bliver solgt i Danmark i et begrænset antal på 3000 flasker.



"Olive by i&K" er navnet. Olivenolien er en superblend af klassiske oliven fra Toscana, som er udvalgt fra tre anerkendte olivenlunde og tilsat olivensorten Leccio del Corno. Alle oliven er håndplukkede og er blevet koldpresset senest fem timer efter, at de er blevet høstet.



Olivenolien kommer i en flaske på 200 ml. og har en vejledende pris på 395 kr. Den kan købes i alle Sv. Michelsen-butikker i Danmark og online her.