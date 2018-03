Børneværelsets klassiker fylder rundt og lanceres i mega-version

Ball-lampen i mega-version



I år fylder Bowl-lampen 50 år, og det bliver markeret med en ny lancering: en mega-version af lampen på 40 cm i diameter, der sikkert vil tage sig godt ud hængende over et spisebord.



Lampen er hvidlakeret på indersiden, og på ydersiden findes den i farverne mat sort, mat mellemgrå og mat hvid. En fin detalje er, at lampens ledning er holdt i samme farve som ydersiden af lampeskærmen. Prisen for "Ball Mega" er 2499 kr.