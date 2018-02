7 børnevenlige vinterferieaktiviteter

Louisiana

Har I lyst til at holde vinterferie med Picasso? På Louisiana er der både aktiviteter for de små og for de lidt større. I kan bygge collager, male, tegne og arbejde med ler.Og så kan I selvfølgelig tage på opdagelse i Louisianas aktuelle Picasso-udstilling. Der er særlige familieomvisninger for 4-16-årige og deres voksne.Læs mere om Louisianas vinterferieaktiviteter her