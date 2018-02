6 tendenser, du skal kende i 2018

Megabyer og nomadeliv

Denne trend er mere langsigtet og handler om hvordan forskere spår vores fremtidsbyer og levemåder. De fleste er enige om, at byerne vil fortsætte med at vokse, og nye megabyer skyder op. Et af de mest fascinerende og ambitiøse eksempler er visionen om en gigantisk by: Neom. En helt ny high tech-ørkenby mellem Saudi-Arabien og Jordan med en bro over det Røde Hav til Egypten. En by, der er 300 gange større end København, drevet af grøn energi. Et bæredygtigt utopia bygget til en ny måde at leve på. Projektet blev præsenteret af den saudiarabiske kronprins Mohammad bin Salman i efteråret, og første del af byen forventes klar i 2025. Læs mere på neom.com

Et andet eksempel på, at byerne vokser sammen, er projektet Hyperloop, et togsystem og en revolution inden for transport, som på sigt ville kunne forbinde alle de større byer i Europa på ingen tid. Man sidder i kapsler, som på skinner skyder en fart langt hurtigere end et fly flyver. Se hyperloop-one.com

Vi går også en adresseløs fremtid i møde, hvor vi arbejder og bor ad hoc – forskere spår, at større firmaer dropper hovedkontorer, fordi medarbejderne arbejder ude i byerne på skiftende individuelle arbejdspladser. Et nomadeliv, hvor man sidder fra dag til dag eller fra projekt til projekt. Det er allerede godt på vej, også i de større danske byer, hvor kontor-hotellerne vinder indpas. På billedet ses et af tegnestuen Snøhettas nye projekter – de norske arkitekter hører til i den absolutte verdenselite, og er med til at sætte aftryk i fremtidens byer. Her forslag til mediehuset Le Mondes hovedsæde i Paris.