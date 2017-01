Nye kunsttryk af Mogens Lassen skabt efter fund på bibliotek

Mogens Lassens nyfundne skitser er netop et udtryk for denne farvepalette, og man mener, de blev kreeret i forbindelse med designet af et hus i Bakkedal nord for København.

By Lassen har gjort det sit varemærke at levendegøre Mogens Lassens designs, og de gamle tegninger resulterer nu en ny kollektion af kunsttryk.



I firmaets pressemeddelelse står:

"De tilfældige mønstre og penselstrøg, som blev fundet på de originale farveprøver er blevet samlet i fem unikke farvegrupperinger, til en kollektion af kunsttryk, alle i en harmonisk grupperet familie af farver, udvalgt af Mogens Lassen."

Værkerne kan fås i butikkerne fra slutningen af januar.