Ny unik og personlig lampekollektion af Louise Roe

Louise Roe Copenhagen

Louise Roe Copenhagen er et designfirma, som blev etableret i 2010 af designeren selv.

Louise Roe har en stor passion for høj kvalitet og æstetik, som man tydeligt kan se i hendes designs.

Louise Roe Copenhagen lancerer nu "Eight over Eight" lampekollektionen. Kollektionen vil utvivlsomt give dit hjem et sofistikeret udtryk.