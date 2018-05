Her kan du eksklusivt købe Noguchi-lamper under 3 Days of Design

I forbindelse med 3 Days of Design åbner kontorfællesskabet Better Office deres første POP UP SHOP med Isamu Noguchis fantastiske lys-skulpturer af håndlavet Shoji-papir.

Den japansk-amerikanske kunstner og billedhugger Isamu Noguchi var i en klasse for sig, både hvad angår bredde og variationen i arbejdet. Udover skulpturer skabte han scenografier, møbler, udendørsrum og lamper, som nok er det han er mest kendt for i dag.

I POP UP SHOPPEN i Klosterstræde i Københan kan du helt eksklusivt få fingrene i et udvalg af de flotte Noguchi-lamper fra den 24.-26. maj.

Priserne på lamperne starter ved 1.400 kr.

Se her, hvad BO BEDREs chefredaktør anbefaler du skal opleve under 3 Days of Design.