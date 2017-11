Lampernes konge: Min nye lamper er som et smykke

Last quarter, er i samme materiale, og er inspireret af det punkt mellem fuld og nymåne, hvor kun halvdelen af overfladen er synlig.

– Det er et materiale, der giver en fantastisk frihed til at skabe, og både det at træde i fodsporet på disse store mestre og at have dette materiale var en udfordring, der fik mig til at tænke, hvad kan jeg gøre med det? forklarer Michael Anastassiades, og ser det som et eksempel på, at den kreative proces næres af omgivelserne, tekniske landvindinger, nye materialer og ikke mindst naturen.

Nye materialer inspirer til nye lamper

– Jeg kan sidde i et rum og opdage, at det er fyldt af et utroligt lys. Så kigger jeg ud, og ser denne fantastiske kombination af elementer: mørke skyer sammen med solopgangen, skygger og lys, der giver utrolige effekter. Så tænker jeg, at det er umuligt at genskabe i en lampe. Men ind imellem føler jeg mig utroligt heldig, fordi det lykkes at indfange et lille øjeblik af det i mit arbejde, siger Michael Anastassiades.