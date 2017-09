Klismosstolen af Nicolai Abildgaard introducerede en ny stoletype i Danmark, som i løbet af årene har udviklet sig til det, vi kender som karmstolen. Det er en møbeltype, der er blevet fortolket af stort set alle vores store møbeldesignere: Kaare Klint , Hans J. Wegner og Cecilie Manz er blot nogle af dem, og stoletypen er blevet forfinet og udviklet til ikoniske danske møbelklassikere – fx Faaborgstolen og Y-stolen.

Stoletypen er kendetegnet ved, at ryglænet runder og bliver til armlæn, og den er inspireret af antikkens formsprog, som guldaldermaleren Nicolai Abildgaard, ligesom de fleste andre kunstnere i sin samtid, var meget optaget af.

Kopierede stole fra vaser og grave

De danske guldaldermalere, som rejste til Italien og Grækenland var optaget af antikken. Flere af dem fik fremstillet møbler som dem man kendte fra antikke vaser og gravsteler. Vendepunktet i Abildgaards liv blev hans store rejse til Italien. I Italiens kunstcentre studerede han antikken og renæssancen og var meget optaget af kunstnere som Rafael og Michelangelo.

Ved Nicolai Abildgaards hjemkomst fra Italien, begyndte han at producere kunst i store mængder og kastede sig efterhånden også over møbler Et af de ikoniske møbler, fra Abilgaards hånd er klismosstolen.

Klismos-stoletypen, populært kaldet ”filosofstolen”, er kendetegnet ved de svungne ben og et stort rundet kopstykke (ryglæn), der omslutter sig om den siddende. Navnet ”Klismos” er afledt af det græske ”kinein”, som betyder ”at læne sig”. Og sådan var stolen egentlig tænkt som en lænestol.

N.A. Abildgaards forgyldte klismosstol kan opleves i Designmuseum Danmarks permanente udstilling The Danish Chair.