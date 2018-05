Kashmir-forsanger relancerer dansk designklassiker i vilde farver

Sibast Sunrise No 8

Kashmir-forsangeren Kasper Eistrup arbejder i dag som billedkunstner, udover at være musiker og komponist. Han forelskede sig for få år tilbage i stolen Sibast No 8, der i sin tid blev tegnet af designeren Helge Sibast.

Efter Eistrup havde etableret kontakten til Helges barnebarn Ditlev Sibast, gik han i gang med sin egen fortolkning af stolen i nye farver. Designets inspiration kommer fra farverne i en solopgang. De ni pinde i stolens ryg er malet i farver fra solopgangen, hvor stolens sæde udgør solens kerne.

Sibast Sunrise No 8 laves i et meget begrænset oplag – faktisk er der kun 88 til salg, som alle er nummerede og signerede af Kasmir-sangeren.

Stolen er fremstillet i eg, med et blødt velour sæde. Vejledende pris er 14.800 kr., Sibast Furniture.