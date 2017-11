Kan du gætte en klassiker?

Da Arne Jacobsen tegnede Myren i 1952 varslede dens materiale, form og fremstillingsmetode helt nye tider. I dag er Myrens popularitet, som én af Danmarks mest solgte stole, større end nogensinde før.

Myren blev til da Arne Jacobsen fik til opgave at tegne en stabelbar til Novo Nordisk kantine i 1952. Stolen skulle være prisvenlig og imødekomme tidens pladsbesparende behov og dens konstruktion er et stykke moderne teknologihistorie i sig selv. Teknikken med at fremstille møbler i dampbøjet lamineret træ ses hos flere af tidens designere, som bl.a. den finske Alvar Aalto. Og teknikken er allerede taget i brug i starten af det 20.århundrede af den østrigske møbelfabrikant Thonet. Arne Jacobsen var inspireret af de amerikanske designere Charles og Ray Eames, der også eksperimenterede med dambøjning af lamineret træ for at opnå den dobbeltkrumme form, som er karakteristisk for Myren.

Myren – en stol alle kender

Myren var den første danske industrielt masseproducerede træstol med sæde og ryg i ét stykke. Både i fremstilling og i brug har Myren flere fordele. Den er enkel, hurtig og forholdsvis billig at producere, og den er skabt af lette materialer, som gør den let at flytte rundt på. Med sine runde kurver har den et blødt og spændende udtryk, trods de hårde materialer den er lavet af. Og når man sætter sig og læner sig tilbage, kan man mærke, at ryglænet er fleksibelt og fjedrende.