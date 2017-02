Ikeas flygtningetelte vinder stor designpris

Better Shelters er Ikeas mobile flygtningelejre

Vinteren i en græsk flygtningelejr er så langt fra strandliv og fetasalat, som man overhovedet kan forestille sig. Det er råt, koldt og dybt deprimerende.

Better Shelters skabt af Ikeas designere er telte, som gør livet en anelse mere tåleligt for flygtningene, og en af de helt banale årsager er, at disse shelters kan låses om aftenen – som et rigtigt hjem. Det sidste betyder utrolig meget for især kvinder og børn.



Udover den anerkendelse, som Better Shelters får 'i marken', dér hvor mennesker opholder sig dag og nat under teltdugen, har konceptet også fået en toneangivende designpris, Beazley Design of the Year i London.

FN's Flygtningehøjkommisariat bestilte allerede for et par år siden mere end 10.000 mobile Ikea-shelters, da krisen var på sit højeste, og de har vist sig at gøre en stor forskel der, hvor selv et tæppe kan redde en dag.



Den svenske møbelgigants DNA er tydeligt, selv på denne triste baggrund. Better Shelters er designet med den rummelighed og optimisme, som man kender fra varehusene. For eksempel kan voksne stå oprejst i dem, hvilket ikke er tilfældet i de mere traditionelle flygtningelejre. Better Shelter er også udstyret med solceller, moskitonet og ventilation.

