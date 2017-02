IDdesign og ILVA søger igen nye designtalenter

Vil du være med?

Har du en god idé til et flot og funktionelt design? Så har du muligheden for at være med i konkurrencen, som allerede er åbent for tilmelding.

Sidste frist for deltagelse er 1. maj 2017.

”Vi er på udkig efter et design, som kan komplimentere og styrke ILVAs sortiment og position. Designet skal have bred kommerciel appel, være innovativt, nyskabende, funktionelt og samtidig være kvalitet til en fair pris. Og så skal produktet være realisérbart i forhold til materialevalg og produktionsmetode.” udtaler ILVAs marketingchef, Nanna Harder.