I flaskesorteringen på Zanzibar laver de designmøbler i terrazzo ud af flasker

Terrazzo-møbler på Zanzibar

Zanzibar er en ø med semi-autonomt styre ud for Tanzanias kyst ved Afrika. Turismen er en af de største indtægtskiler på øen. Den er med til at skabe problemer med de store mængder affaldsglas, som ender som skår eller bare går til grunde uden at blive genbrugt til nyttige formål.

Det har en gruppe hollandske designere i samarbejde med lokale håndværkere sat sig for at ændre på.